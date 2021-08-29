Продюсера Rammstein могут отправить в центр содержания мигрантов

Продюсер Rammstein может оказаться в центре временного содержания мигрантов, а затем выдворен из страны. Это случится, если его вина будет доказана в суде, сообщает Пятый канал.
На представителя легендарной группы уже
Группа собиралась выступить в Твери, но в пятницу, 27 августа, к ним в гостиницу пришли представители Роспотребнадзора и выписали предписание о запрете концерта из-за ограничительных мер по коронавирусу.
Ранее лидер Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления на фестивале в Тверской области. Об этом на странице в Instagram сообщил организатор фестиваля Максим Ларин.