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Продюсера Rammstein могут отправить в центр содержания мигрантов

07:32, 30 августа 2021
Продюсера Rammstein могут отправить в центр содержания мигрантов Анар Рейбанд Фото: reiband/instagram.com
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Продюсер Rammstein может оказаться в центре временного содержания мигрантов, а затем выдворен из страны. Это случится, если его вина будет доказана в суде, сообщает Пятый канал.

На представителя легендарной группы уже составлен протокол, дело передано в суд. Анар Рейбанд нарушил миграционный режим. При проверке документов выяснилось, что он указал цель поездки в Россию туризм, тогда как занимался организацией концерта.

Группа собиралась выступить в Твери, но в пятницу, 27 августа, к ним в гостиницу пришли представители Роспотребнадзора и выписали предписание о запрете концерта из-за ограничительных мер по коронавирусу.

Ранее лидер Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления на фестивале в Тверской области. Об этом на странице в Instagram сообщил организатор фестиваля Максим Ларин.

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