Продюсер «Маски» поблагодарила обвинившего шоу в обмане Садальского

https://static.news.ru/photo/4cea1226-8edd-11eb-b19e-96000091f725_660.jpg Станислав Садальский Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Если актёру Станиславу Садальскому нравится заниматься самопиаром на популярном телевизионном шоу, то это его личное дело. Так на критику шоу «Маска» отреагировала генеральный продюсер компании — производителя передачи Юлия Сумачева.

Либо мы делаем самое лучшее шоу страны и отвечаем за это, либо слушаем Садальского — я выбираю первый вариант. Я на это заявление никак не отреагировала, наоборот, приятно, что все смотрят шоу, критикуют, что-то предлагают, активно пиарят наш проект, — цитирует Сумачеву «Собеседник».

Она поблагодарила за такую живую реакцию всех зрителей, в том числе и критически настроенного Садальского.

«Маска» — музыкальное шоу на телеканале НТВ, которое является российской адаптацией международного формата Masked Singer. В программе участвуют певцы, актёры, спортсмены и другие известные личности, которые выступают на сцене в ростовых костюмах, сохраняющих их личность до момента выбывания из проекта.

Ранее NEWS.ru писал, что Садальский заподозрил организаторов телевизионного шоу «Маска» в обмане. Он сравнил фото участника в костюме Ананаса и продюсера Иосифа Пригожина, намекая на разные «габариты» персонажей программы. Однако создатели шоу и сам Пригожин обвинения отвергли. По их словам, Пригожин начинал участие вскоре после перенесённой болезни и в процессе съёмок набрал десять килограммов.