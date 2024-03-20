Продюсер Рудченко рассказал, заработает ли Орбакайте на концертах в США Продюсер Рудченко: говорить о новой славе Орбакайте некорректно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте заработает на концертах в США, предположил в разговоре с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его мнению, без денег артистка не останется, поскольку сейчас в Америке не так много российских звезд.

Орбакайте, конечно, заработает, потому что не так много сейчас в Америке выступающих артистов для наших эмигрантов. Раньше очень часто там любили работать Шуфутинский, тот же Киркоров, но Киркоров уже определился и не выступает там, — объяснил Рудченко.

Продюсер в то же время сомневается, что Орбакайте станет популярной в Штатах. По его мнению, вся история с концертами нужна для поддержки ее имиджа.

Говорить о какой-то там новой славе, о том, что Кристина Орбакайте станет звездой Америки, некорректно, в США есть свои артисты, и если она захочет развивать творчество, то ей придется все делать с нуля, — считает Рудченко.

Ранее сообщалось, что 20 апреля Орбакайте выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине, где исполнит хиты на русском языке. По словам организаторов тура, в рамках которого состоится и этот концерт, Орбакайте споет композиции «Перелетная птица», «Опять метель», «Мой мир», «Алла будет петь» и многие другие. Средний счет в заведении на человека за вечер составляет около $50 (4,5 тыс. рублей). Выступление российской певицы будет приурочено к годовщине со дня открытия заведения.