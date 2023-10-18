Продюсер разнес попытки Лободы извиниться за русские песни Продюсер Рудченко: Лобода берет деньги у олигархов, чтобы ее не забыли в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Лобода

Светлана Лобода, как и Макс Барских, а также другие украинские артисты, не чурается брать деньги у российских олигархов, так как не хочет отказываться от заработанного в России амплуа, рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, с одной стороны, певица поддерживает украинскую власть и армию, а с другой — действует как бизнесмен и выступает там, где заплатят.

Исполняя песни на русском языке, Лобода нарушает законы Украины, так как им запрещено русское творчество. С одной стороны, она поддерживает украинскую власть и армию, а с другой — она как бизнесмен, где деньги платят, там она и пляшет. Потеряв российскую эстраду, отказавшись от нее, она потеряла возможность выступать на большой сцене. Но не отказываясь от русскоязычных песен и заработанного амплуа в России, она потеряла зрителя на Украине, — сказал Рудченко.

Продюсер отметил, что концерты Лободы бойкотируют на Украине. В этой связи у певицы остается только вариант с Европой, но, по мнению Рудченко, там ее контент не особо нужен.

Ранее Лобода исполнила песни на русском языке на вечеринке в отеле Bulgari в Дубае. В репертуаре артистки были русскоязычные хиты «К черту любовь», «Твои глаза», «Суперзвезда» и другие. Певица попала под войну хейта украинцев. По словам представителей артистки, выбор песен был связан с требованием заказчицы концерта — гражданки Казахстана.