Продюсер рассказал, в какой сфере Бузова могла бы достичь небывалого успеха Продюсер Бабичев: Ольга Бузова могла бы стать успешным интервьюером

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певице Ольге Бузовой следовало бы и дальше работать телеведущей, кроме того, она могла бы стать хорошим интервьюером, поделился мнением с NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. Он считает, что в музыке артистка не сможет добиться таких же успехов.

Бузова считает себя настоящей певицей и порой переоценивает свои возможности, не осознает, что реально может, а чего нет. Недавно она замахнулась на величие Фредди Меркьюри. В тот момент я, конечно, выпал в осадок. Мне очень нравилась Бузова в роли ведущей, в «Доме-2» она казалась на своем месте, иногда пробовала себя в роли интервьюера в каком-то смысле. Если бы она развивалась в этом направлении, мне кажется, она могла бы затмить Собчак и стать одной из самых популярных. Сейчас, например, она ведет шоу на ТНТ в паре с Дмитрием Дибровым и тоже неплохо там смотрится, — сказал Бабичев.

Продюсер добавил, что музыкальная составляющая могла бы быть частью образа Бузовой как ведущей. В пример он привел блогеров, которые помимо своей основной деятельности занимаются музыкой.

У нас ведь есть блогеры, которые параллельно поют или снимаются в кино. И зритель более-менее нормально к этому относится, потому что в первую очередь все равно воспринимает их как блогеров, — отметил Бабичев.

Ранее Бузова заявила, что в последнее время ее гонорары заметно упали в сравнении с теми, что она получала в 2015–2018 годы. По словам певицы, ей приходится экономить на шубах, технике, потому что сейчас страна находится в тяжелом положении. Она призналась, что предпочитает вкладывать заработанные средства в творчество.