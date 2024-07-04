Продюсер рассказал, в какой еще сфере Свифт достигла бы небывалого успеха Продюсер Бабичев: Тейлор Свифт могла бы стать успешным политиком

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тэйлор Свифт

Певица Тейлор Свифт могла бы достичь небывалого успеха в политике, считает музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. Он отметил, что артистка уже стала «иконой всего что только можно». По его словам, любые действия Свифт яро поддерживаются. Продюсер подчеркнул, что американская певица — не просто успешный артист, а крутой бизнесмен.

Может, она вообще уйдет в политику. То есть у нее в этом плане большое будущее, потому что она сейчас икона всего что только можно. Любые ее слова и действия яро поддерживаются. Мы видим «тейлоропомешательство» по всему миру. Тейлор не только успешный артист, но и крутой бизнесмен. Она все обдумывает и просчитывает, — пояснил Бабичев.

Продюсер уточнил, что Свифт признали все. Он допустил, что в честь нее могут не просто переименовать город, но и предложить стать мэром. Бабичев добавил, что за певицей закрепился образ «девочки по соседству», который всем нравится.

За ней закрепился стиль эдакой «девочки по соседству», который всем нравится. Она провела отличную работу по долгосрочному выстраиванию взаимоотношений с обществом, прессой, политиками. И результат этой работы налицо, — заключил продюсер.

Принц Уильям ранее посетил концерт Свифт в Лондоне. Член королевской семьи Великобритании взял с собой детей. Наследник престола отметил свое 42-летие. Помимо членов королевской семьи Зары и Майка Тиндалла, принц Уильям оказался замечен вместе с лидером лейбористов сэром Киром Стармером.