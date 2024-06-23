Продюсер рассказал о дальнейшей судьбе «отмененных» в РФ бардов Никитиных Продюсер Рудченко: бардам Никитиным стоит сделать паузу в карьере

Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Татьяна и Сергей Никитины

Советским и российским бардам Сергею и Татьяне Никитиным следовало бы сделать паузу в карьере, чтобы не раздражать общественность, таким мнением с NEWS.ru поделился музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его словам, если в будущем станет ясно, что обвинения в адрес музыкантов были необоснованны, то они смогут вернуться к концертной деятельности.

Если за Никитиными действительно стоит какая-то нехорошая история, то, наверное, им стоило бы концертную деятельность поставить на паузу, дабы не раздражать общественность. Сейчас люди очень остро реагируют на такие «предательские истории» и когда артисты зарабатывают деньги в России, а тратят их за границей. Все тайное рано или поздно становится явным. Поэтому если на них сейчас просто идет наговор, то это никак не повлияет на их карьеру, и со временем все будет хорошо, хейт в их сторону прекратится, — сказал Рудченко.

Ранее стало известно, что Никитин, который раскритиковал проведение СВО на Украине и покинул Россию, сообщил, что его юбилейный концерт в Московском центре авторской песни был отменен. Музыкант отказался приводить подробности того, с чем связана отмена мероприятия. Выступление в честь 80-летия артиста планировалось на 13 июня в Москве.