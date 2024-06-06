Продюсер рассказал, кто может стать новой королевой эстрады Продюсер Бабичев: Лолита может стать новой королевой российской эстрады

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Если бы не скандал с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, российская певица Лолита Милявская могла бы стать претенденткой на звание королевы эстрады вместо народной артистки СССР Аллы Пугачевой, заявил NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, Лолита периодически выпускает настоящие хиты, которые востребованы и любимы публикой.

Если бы не было конфликта с вечеринкой Анастасии Ивлеевой, я бы назвал претенденткой на роль королевы эстрады Лолиту. Мне кажется, масштаб ее личности со временем помог бы ей обойти всех певиц. У нее на все есть свое мнение, своя манера. Периодически она выпускает настоящие хиты, которые востребованы и любимы публикой. Если бы не эта злосчастная «голая» вечеринка, мне кажется, ее позиции только бы укоренялись. Сейчас ее позиции немного шаткие. Хотя она и постепенно возвращается, процесс этот нелегкий, — высказался Бабичев.

Продюсер добавил, что роль короля российской эстрады по-прежнему принадлежит певцу Филиппу Киркорову. По его мнению, артист продолжит прилагать усилия, чтобы удерживать за собой это звание как можно дольше.

Что касается короля эстрады, то здесь без шансов для других артистов роль отдается Киркорову. Он будет удерживать это звание за собой всеми силами. Певец, несмотря ни на что, не опускает руки и продолжает работать, — заключил Бабичев.

Ранее Лолита анонсировала выход новых песен после бойкота на телевидении из-за «голой» вечеринки Ивлеевой. Артистка призналась, что два дня «вниз головой с кустами» провела на огороде и ей это надоело. Певица также заявила, что научилась жить по самочувствию, и призвала не делать из работы и личной жизни культа.