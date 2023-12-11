«Шило на мыло»: продюсер о трудностях Бадоевой в шоу «Лучше всех!» Продюсер Рудченко: Бадоевой будет трудно говорить с детьми в «Лучше всех!»

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Жанна Бадоева

Телеведущей Жанне Бадоевой будет трудно говорить с детьми на одном языке в ТВ-шоу «Лучше всех!», заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, подобные проекты — «не совсем конек» журналистки.

Мне кажется, не совсем конек Бадоевой, все-таки Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) входил в роль детей прекрасно, общался с ними на одном языке, он же искусно исполнял роль шута. Поэтому, если говорить про актерское мастерство, Жанна будет уступать Галкину, — отметил Рудченко.

Он подчеркнул, что приглашение Бадоевой в «Лучше всех!» на Первом канале вместо Галкина станет заменой «шила на мыло». По его словам, российское ТВ нуждается в новых лицах.

Эксперт также подчеркнул, что «надо воспитывать новых телеведущих, а не платить миллиарды нынешним».

Ранее сообщалось, что детское шоу талантов «Лучше всех!» на российском ТВ будет вести Бадоева. Прежде ведущим передачи был Галкин, который покинул Россию после начала специальной военной операции.

Представители Первого канала уточнили, что съемки нового сезона «Лучше всех!» уже ведутся. Дата выхода шоу на экраны не сообщается.