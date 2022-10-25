Продюсер рассказал, как молодым исполнителям добиться популярности Продюсер Задворнов: чтобы добиться популярности молодым исполнителям нужно вести соцсети

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Молодому исполнителю, чтобы добиться популярности, нужно делать две вещи — писать песни и вести социальные сети, рассказал в интервью «360» продюсер Максим Задворнов. По его словам, заниматься самопрезентацией в соцсетях крайне важно, так как это позволяет привлечь широкую аудиторию и быстро набрать популярность.

Писать песни и вести соцсети. Вот две вещи, которые должен делать молодой артист <...> В первую очередь, нужно заниматься самопрезентацией в соцсетях, — отметил Задворнов.

Эксперт уточнил, что раньше артистам приходилось искать продюсеров, чтобы обеспечить себе продвижение и позиционирование. По его словам, сейчас задача для молодых исполнителей значительно упростилась. В интернете существует масса площадок для демонстрации творчества, например, VK Клипы, YouTube, «Яндекс.Дзен» и другие, добавил продюсер. Если разобраться в их работе и начать их использовать, будет заметный результат, заключил он.

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев ранее заявил, что певец SHAMAN не показывает творческого развития и продолжает писать однообразные песни на одну и ту же тему. По его словам, артист должен перестать бить в одну точку и делать лишь патриотические песни — пусть даже когда-то это и принесло ему успех.