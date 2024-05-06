Продюсер рассказал, что ждет Орбакайте после очередного возвращения в РФ Продюсер Бабичев: Орбакайте нужно понизить прайс, чтобы снова выступать в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певице Кристине Орбакайте нужно понизить прайс и делать скидки, чтобы снова начать выступать в России, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. Он оценил шансы артистки возобновить творческую деятельность в России как 50/50.

Сложно сказать, получится ли у Кристины Орбакайте возобновить привычную творческую деятельность в России. Я бы оценил шансы 50/50. У нее могут возникнуть трудности даже с выступлениями на корпоративных мероприятиях, так как сила общественных движений сейчас очень велика. Певица продолжает находиться под пристальным вниманием из-за позиции Аллы Пугачевы и проживанию в США, — объяснил продюсер.

По его словам, российские журналисты задают Орбакайте вопросы даже на вокзале и ставят звезду в неловкое положение. Общественники продолжат следить за тем, где выступает певица и, наверняка, «будут писать обращения в различные инстанции» о тех, кто зовет артистку выступать в России.

Поэтому в ближайшее время ей вряд ли удастся построить нормальный бизнес с точки зрения выступлений. Орбакайте остается лишь опустить прайс и делать постоянные скидки, чтобы ее чаще приглашали. Либо подождать, пока шумиха вокруг нее окончательно не утихнет. Ей может помочь случай, либо чья-то сильная, волевая рука, которая поможет ей выйти из затруднительной ситуации. Пока мы видим, что тучи лишь сгущаются, а просвета не видно, — заключил Бабичев.

Певица Кристина Орбакайте хочет вернуться из США в Россию для закрытых выступлений, гонорар за которые составит 5,5 млн рублей. Ранее артистка просила за концерт 4,5 млн рублей. Артистка не смогла собрать полные залы в американских пабах, цена билетов в которых на ее выступления составляла $450 (около 41 тысячи рублей).