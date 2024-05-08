Продюсер раскрыла правду о возвращении Ивлеевой в шоу «Орел и решка» Продюсер Крапивина опровергла сообщения о возвращении Ивлеевой в «Орел и решку»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Продюсер Нателла Крапивина опровергла сообщения о возвращении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в программу «Орел и решка». В своем Telegram-канале она написала, что право на производство проекта есть только у ее компании. По словам Крапивиной, Ивлеева больше не будет ведущей популярного шоу о путешествиях.

Официально опровергаю! Бренд «Орел и решка» принадлежит моей компании, и производить этот проект можем только мы. Возможно, Ивлеева создаст, наконец, нормальное шоу и будет сниматься в нем хоть до старости, но к моему проекту она никакого отношения не имеет и иметь не будет, — написала Крапивина.

Сообщения о возможном возвращении Ивлеевой на телевидение после скандала с «голой» вечеринкой появились накануне. Блогер сообщила своим подписчикам, что новые выпуски «Орла и решки», ведущей которого она была в течение нескольких лет, уже находятся в процессе производства. При этом она не уточнила, когда состоится премьера.

Ранее маркетолог Юлия Родочинская заявила, что Ивлеева совершила большую ошибку, пропав из информационного поля после скандальной вечеринки. По ее словам, вместо того чтобы попытаться развеять слухи, блогер отступила, позволив СМИ «сожрать с потрохами» ее репутацию. Эксперт считает, что никто не поверил в столь резкое преображение Ивлеевой после ее интервью блогеру Андрею Третьякову.