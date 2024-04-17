Продюсер раскрыл, зачем певец Соколовский продает билеты на свою свадьбу Продюсер Рудченко назвал пиар-ходом продажу билетов на свадьбу Соколовского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Влад Соколовский

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru назвал пиар-ходом продажу билетов на свадьбу певца Влада Соколовского. По его словам, также артист захотел заработать на своем торжестве.

На самом деле есть две причины, почему Влад Соколовский открыл продажу билетов на свою свадьбу. Первое — это пиар-ход, привлечение внимания к некогда популярному музыканту. Вторая причина обычная, земная — певец просто хочет заработать на своем ивенте. Он монетизирует не только свое творчество, но и саму возможность стать частью торжества. У пришедших будет шанс познакомиться, пообщаться, — рассказал Рудченко.

Продюсер отметил, что сейчас многие артисты пытаются заработать на своих торжествах. Например, они получают гонорар за записанное видеообращение по случаю своего дня рождения, пояснил он.

Сейчас монетизируют все, начиная от поздравлений на день рождения, когда популярные артисты записывают видеообращение и получают за это гонорар. И заканчивая подобными ходами, как у Соколовского. По сути, никакие новые инструменты он не использует. Артисты также соглашаются поужинать со своими поклонниками за весьма приличную сумму денег, — добавил Рудченко.

Певец и звезда российской версии сериала «Постучись в мою дверь» Влад Соколовский решил пригласить на свою свадьбу с Ангелиной Сурковой поклонников. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он рассказал, что открыл продажу билетов на торжество. Артист заверил, что подарки от гостей не нужны.

Ранее музыкант Николай Агутин рассказал о предстоящей свадьбе его внучки Елизаветы, дочери Анжелики Варум и Леонида Агутина. По его словам, девушка выходит замуж за американского продюсера Джона Сэмюэла. Молодой человек сделал предложение, они готовятся к торжеству.