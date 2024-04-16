Продюсер раскрыл секрет невероятного успеха «Тату» на Западе Продюсер Рудченко: за успехом группы «Тату» стоит гениальный пиарщик Шаповалов

Фото: Yurii Zheludev/Global Look Press

Группа «Тату»

Популярность группы «Тату» во всем мире была непосредственной заслугой продюсера Ивана Шаповалова, который продумал все ходы, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, агент сыграл на скандальных образах Юлии Волковой и Лены Катиной, что сейчас на Западе восхваляется. Рудченко назвал Шаповалова «гениальным пиарщиком», благодаря которому случился колоссальный взлет молодых артисток.

«Тату» была гиперпопулярной во всем мире. В этом есть непосредственная заслуга продюсера Ивана Шаповалова — он гениальный пиарщик, продумал все ходы. Сыграл на скандальных образах двух молодых девушек, что сейчас на Западе восхваляется. Получился колоссальный взлет Волковой и Катиной. Думаю, что Волкова, все-таки, стоит на первом плане. Но, наверное, с точки зрения организованности Катина играла немалую, может ведущую роль. Но запоминающимся лицом группы, все-таки, была Волкова, — высказался Рудченко.

Ранее Волкова вышла на связь после месяца отсутствия в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и призналась, что пока не планирует вести социальные сети. Она опубликовала свой последний снимок с короткой стрижкой и заявила, что ей «хочется тишины и спокойствия». Волкова пообещала периодически общаться с подписчиками и вести беседы на нейтральные темы.