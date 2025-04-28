Продюсер Лавров раскрыл причину неудач Киркорова Продюсер Лавров: неудачи Киркорова начались после номера с танцем на кресте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Танец на кресте» в мае 2022 года на юбилейном концерте в Кремле мог негативно повлиять на жизнь певца Филиппа Киркорова, предположил в беседе с NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. Он сказал, что в адрес артиста тогда было направлено много отрицательной энергии верующих.

Филипп — потрясающий артист, но все-таки не нужно было затрагивать религиозную тему, может быть, это все после «танца на кресте». Потом ведь было много реально возмущенных верующих. Представьте: столько людей них мысли, энергия направлены в одно сторону. Это огромная сила, — сказал Лавров.

Концертный директор добавил, что у Киркорова, как и у любого человека, бывают неудачи, от них не застрахован никто. Комментируя номер певца с фейерверком и загоревшейся курткой, Лавров сказал, что у артиста всегда запоминающиеся шоу и ради зрителей он готов на самые смелые эксперименты.

Ранее в Сети показали кадры, на которых можно увидеть, что Киркоров стоит на подвесной «качеле», которая спускает его вниз на сцену. За спиной у исполнителя при этом горел фейерверк. Музыкант, согласно задумке, должен был эффектно спуститься на фоне вырывающихся искр, но ему, по непонятным причинам, пришлось «контролировать» огонь руками. В итоге артист получил ожоги.

После этого Киркоров назвал себя птицей Фениксом. Он признался, что на сцене его «поджарили» таким образом впервые.