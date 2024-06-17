Продюсер раскрыл, почему Жуков зарабатывает намного больше Потехина Продюсер Рудченко: Жуков популярнее экс-участника группы «Руки Вверх!» Потехина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сергей Жуков с семьей

Лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков популярнее экс-участника коллектива Алексея Потехина, выразил мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. Эксперт считает, что голос Жукова узнаваем и ассоциируется с группой. По его словам, в связи с этим певец зарабатывает намного больше своего бывшего коллеги.

Гонорары Сергея Жукова выше, потому как люди идут послушать его голос. То есть его голос узнаваем, слушатели полностью ассоциирует его с группой «Руки Вверх!» и с их песнями. Соответственно, поэтому Жуков получает все «плюшки» от былого дуэта с Потехиным, — пояснил продюсер.

Рудченко отметил, что с момента распада группы прошло около 20 лет, за это время Жуков успел написать много новых песен и добиться успеха в сольной карьере. Репертуар коллектива на его концертах является только дополнением к собственной программе, подчеркнул эксперт.

Жуков уже прекрасно выстраивает репертуарный список на своих хитах, которых уже достаточное количество. Поэтому как у топовой звезды его гонорар значительно выше, а у Потехина выступления за миллион. На мой взгляд, это даже завышенная сумма. Неясно, за что нужно отдавать миллион, — заключил Рудченко.

Ранее сообщалось, что группа Потехина «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ» установила себе гонорар в 1 млн рублей. Отмечается, что исполнитель взял в дуэт похожего на Жукова вокалиста и гастролирует по России и странам СНГ. Гонорары самого Жукова тем временем в восемь раз больше — 8 млн рублей.