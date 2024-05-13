Продюсер раскрыл, почему Макаревич поверил в разговор с реальным Зеленским Продюсер Рудченко: подобные Макаревичу реально верят, что им звонит Зеленский

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Андрей Макаревич

Певец и солист рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и подобные ему артисты действительно верят, что им может позвонить президент Украины Владимир Зеленский, считает продюсер Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Макаревич уверен в своей незаменимости, что к его мнению прислушиваются «в высоких кабинетах».

Думаю, такие, как Макаревич, реально думают, что находятся на такой высоте, что лично сам Зеленский заинтересуется их мнением. Они уверены в своей незаменимости, — уточнил продюсер.

По его словам, певец уже давно «не про музыку». Как уточнил Рудченко, Макаревич считает себя лидером определенных мнений и даже может думать, что его позиция интересует российскую власть.

Данный артист уже давно не про музыку, видит себя лидером определенных мнений, очень много берет на себя. Думает, что его мнение учитывают в высоких кабинетах российской власти. Но на его мнение всем глубоко наплевать, — заключил продюсер.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) ранее обсудили с Макаревичем возможность возвращения певца в Россию от имени президента Украины Владимира Зеленского. В ходе розыгрыша музыкант пожелал Киеву победы.