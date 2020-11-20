Продюсер раскрыл нелицеприятную правду для жалующихся на безденежье певцов

https://static.news.ru/photo/be8aeae2-2bcb-11eb-97e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Евгений Морозов считает, что артисты всегда могут найти способ заработать даже во время пандемии. По его словам, в стране нет локдауна, и единственные, кто может пострадать из-за введённых ограничений — это только государственные театры.

Как пояснил Морозов, в театрах нельзя, чтобы было заполнено больше 25% мест, но они находятся на государственном обеспечении.

Продюсер подчеркнул, что сейчас артисты могут заработать на новогодних праздниках. Корпоративы всё еще проходят и будут проходить в декабре, однако их число может снизиться. При этом в области уже забронированы банкетные залы на новогоднюю ночь — в них будут проводить концерты.

Это вопрос к компетенции организаторов: кто-то умеет организовать досуг богатому заказчику, а кто-то нет. В регионах корпоративов будет меньше, а в Москве — нет, — рассказал Морозов телеканалу «Звезда».

Он также добавил, что невозможно богатому человеку запретить дома у себя поставить сцену, провести звук и разрешить выступить у себя артистам.

Ранее певец Валерий Меладзе в своём Instagram заявил, что если артистам из-за пандемии коронавируса не разрешают выступать на концертах, то они в ответ должны бойкотировать и съёмки новогодних музыкальных мероприятий. Как сказал певец, без участия в «огоньках» пропадает само ощущение праздника. Поэтому, если музыкантам запрещают работать после введения ограничительных мер, им самим стоит отказаться от выступлений на новогодних концертах, писал NEWS.ru.

Интересно, что призыв Меладзе бойкотировать новогодние огоньки зрители поддержали. Но не в плане, чтобы «бедным артистам» дали зелёный свет и разрешили гастроли в период пандемии, а в плане того, что «огоньков» на телевидении в новогоднюю ночь больше не будет и они не увидят «заезженных» лиц.