Продюсер раскрыл, куда пропала звезда 90-х Черникова Продюсер Дворцов: Черникова выбрала брак и материнство вместо карьеры

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Лариса Черникова

Исполнительница хита «Я люблю тебя, Дима» Лариса Черникова, которая была популярна в 90-е годы, ушла со сцены, так как выбрала семью вместо карьеры, заявил в беседе с порталом «Страсти» продюсер и шоумен Сергей Дворцов. По его словам, звезды должны понимать, на какие жертвы им придется пойти ради обретения популярности.

После пика популярности Лариса ушла в небытие, предпочла семью. Как вы понимаете, у артиста два пути: либо ты полностью себя отдаешь музыке, творчеству 24 на 7, а это находиться нужно на студии, выезжать на гастроли, работать над песнями, либо ты посвящаешь свое драгоценное время семье, детям, родителям, супругу, — добавил Дворцов.

Он обратил внимание на то, что некоторые певцы и музыканты могут совмещать карьеру и дом, но в большинстве случаев людям приходится выбирать только одно направление.

Согласно имеющимся данным, Черникова в 2000-е годы вышла замуж за гражданина США, а после уехала с ним в Соединенные Штаты, где родила первого сына. Позднее певица развелась с отцом ребенка, но стала матерью во второй раз. В 2023 году она вернулась жить в Россию.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее заявил, что шоумен и телеведущий Александр Цекало ушел с российского телевидения, чтобы начать работу в качестве продюсера. Он добавил, что нахождение за границей не мешает шоумену продолжать работу над отечественными проектами, которые приносят ему значительную прибыль.