Продюсер допустил, что фестиваль Вайкуле в Юрмале проплачен Продюсер Лавров: за фестиваль Вайкуле заплатили спонсоры, поэтому он состоится

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лайма Вайкуле

У фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале «Рандеву» есть спонсоры, деньги также могла выделить коммуна Юрмалы, поэтому он при любых, даже самых плохих продажах билетов состоится, предположил в разговоре с NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. Он добавил, что артистка в любом случае проведет фестиваль, потому что не захочет ударить в грязь лицом перед Россией.

Я думаю, наверняка площадку оплатили спонсоры, а, может быть, и коммуна Юрмалы помогла Вайкуле с деньгами, чтобы привлечь туристов. Ведь когда проходил фестиваль Игоря Крутого в Юрмале, все отели и рестораны были заполнены, это был такой приток денежных средств. Лайма не позволит себе сесть в лужу и опозориться перед Россией, чтобы российские СМИ писали, что на нее и иноагентов никто не идет. Надо будет — бесплатно нагонят народ, — сказал Лавров.

Продюсер добавил, что небольшое количество звезд, которые заявлены в афишах, не способствует продажам билетов. Еще одно важное обстоятельство, по его мнению, — международный музыкальный фестиваль Вайкуле в Европе не знают.

Наверное, если бы фестиваль проходил в Париже или Берлине и освещался европейскими СМИ, на него и поехали бы, а этот проходит в Юрмале, в какой-то латвийской деревне, даже не в Риге. Это не знаменитый фестиваль в Сан-Ремо и не Евровидение, а локальное мероприятие, каких много. Не знаю, с чем сравнить, но это такая периферия! Сама Вайкуле для европейцев — какая-то стареющая Барби, — отметил Лавров.

Ранее стало известно, что на трехдневном фестивале Вайкуле «Рандеву», который пройдет через месяц в Юрмале, занято около 30% концертного зала. При этом отмечается, что «по-настоящему» продано не больше 10% билетов.