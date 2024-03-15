Продюсер раскрыл, какой «приемчик» Киркоров применил на Бузовой Продюсер Рудченко: Киркоров применил на Бузовой любимый романтический прием

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Продюсер Павел Рудченко предположил в разговоре с NEWS.ru, что певец Филипп Киркоров применил в отношении коллеги Ольги Бузовой «любимый приемчик», создав в прессе «любовный» инфоповод. По его словам, артист решил вновь окутать себя романтикой, которая всегда с ним ассоциировалась. Таким образом он прокомментировал готовность Киркорова жениться на Бузовой.

Больше, я думаю, создать инфоповод, пиар-ход. Этот шлейф чего-то романтичного, лирического, чтобы отношение к себе, опять же, поменять, какое оно было. От него всегда веяло романтикой, он пытается играть на этой же волне. Его любимый приемчик — переходить всегда в инфополе именно с романтической тематикой, — подчеркнул Рудченко.

По его словам, Киркоров «отыгрывает историю» с Бузовой как шутку. Эксперт также назвал наигранными претензии Киркорова к экс-возлюбленному Бузовой — блогеру Даве Манукяну.

Высказывания в отношении Давы — наигранная история. Киркоров сам заявил, что готов много говорить о Бузовой, чтобы посеять романтическую историю вокруг себя, окутать себя романтикой. Ему нравится находиться в этом образе, нежели в образе строго отчитывающегося перед гражданами, в котором недавно находился и перед некоторыми находится, — подытожил Рудченко.

Ранее Киркоров заявил, что женился бы на певице Ольге Бузовой. Он также сделал ряд комплиментов девушке. Артисты опустились на колени друг перед другом в шоу «Это нормально?». Когда Бузова спросила у него разрешения связать себя узами брака, Киркоров отреагировал соответствующим предложением.