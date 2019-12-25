https://static.news.ru/photo/75a4bb76-26ec-11ea-af81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О заработках российских звёзд на новогодних праздниках и других частных мероприятиях, а также о том, кто из знаменитостей сейчас больше всего востребован, рассказал продюсер Евгений Морозов.

По его мнению, пятёрка лидеров не меняется уже почти 10 лет, пишет РИА Новости. В топ-5 прочно держатся Григорий Лепс, Леонид Агутин, Дима Билан, Лолита и Валерий Меладзе.

Морозов отметил, что эти музыканты являются лидерами и по гонорарам. По его информации, количество выступлений на корпоративах за год у каждого из них доходит до сотни. Самая дорогая и востребованная певица — Вера Брежнева. Она берёт до €100 тысяч за корпоратив. Полина Гагарина получает €80 тысяч, а Лолите платят по $35 тысяч за выступление.

Больше всего заполучить на корпоратив хотят Юрия Антонова. За участие в вечеринке ему готовы заплатить $250 тысяч, но чаще всего легендарный певец отказывается, рассказал Морозов.

Убедить его выступить на корпоративе, в силу характера и возраста, очень сложно. Поэтому я бы сказал, что на сегодня именно он является самым дорогим артистом, — пояснил продюсер.

Что касается ведущих, то россияне больше всего любят Николая Баскова, Ивана Урганта и Максима Галкина. За выступление на частной вечеринке они берут не менее €80 тысяч.

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