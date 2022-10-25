Продюсер раскритиковал Верку Сердючку за исполнение песен на русском языке Продюсер Рудченко назвал лицемерием исполнение Веркой Сердючкой песен на русском языке

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Верка Сердючка (Андрей Данилко)

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, должен был навсегда отказаться от исполнения песен на русском языке, если он поддерживает киевские власти, сказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, комментируя исполнение артистом песни «Я не поняла» на свадьбе во Львове. Он убежден, что исполнение этим певцом своих русскоязычных хитов — чистой воды лицемерие, так как на Украине отовсюду искореняют русский язык. Из произошедшего эксперт сделал вывод, что для Данилко денежный вопрос стоит выше политической позиции, пишут «Народные Новости».

По идее, если он поддерживает власть своей страны, то он должен был отказаться от русского языка. На Украине искореняют русский язык отовсюду. Если он так поддерживает киевскую власть, то исполнение песен на русском — это лицемерие чистой воды. С одной стороны, он говорит, что русскую речь надо убрать из обихода, а с другой стороны, он не пугается тех денег, которые ему предлагаются за русскоязычные песни, — сказал Рудченко.

Продюсер также добавил, что Данилко приобрел известность именно благодаря песням на русском языке, а украинские песни начал писать позже. Критик убежден, что артист «переобулся» из-за денег и закрыл глаза на свои политические убеждения.

Хочу отметить, что Данилко прославился на русскоязычных песнях. Потом уже у него пошло творчество на украинском языке. Для него главный вопрос — финансовый, а потом уже моральный и нравственный. Многие артисты начинают переобуваться, Данилко тоже не чурается такой идеи, — резюмировал эксперт.

Андрей Данилко ранее рассказал о своем отношении к оставшимся в России артистам с Украины. Он перестал общаться с ними, считая, что они должны были поддержать свою страну, но осуждать не собирается. Речь идет об Ани Лорак, Наташе Королевой, Регине Тодоренко. Сам Данилко не уехал из Киева, считая, что должен остаться и поддержать земляков. Критиковать коллег артист отказался, но отметил, что понять их поведение он не может.