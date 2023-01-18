Продюсер призвал причислить Монеточку к иноагентам за оппозиционные лозунги Продюсер Рудченко призвал причислить Монеточку к иноагентам за оппозиционные лозунги

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что певицу Монеточку, настоящее имя которой Елизавета Гырдымова, следует признать иноагентом за выкрикивание оппозиционных лозунгов «Россия будет свободной» и «Слава Украине» во время концерта в Литве. По его мнению, это можно воспринять как выступление против русского народа. Эксперт уверен, что выкрикивание данных лозунгов является достаточным основанием, чтобы привлечь Монеточку к ответственности и предать ее забвению, передают «Народные Новости».

Когда она уезжала за границу, она резко высказалась и открестилась от нашей эстрады. Просто надо забыть о ней как об артистке. Я ее творчество оцениваю не высоко, оно больше похоже на самодеятельное, на мое мнение. Ничего особо мы не потеряли, — считает Рудченко.

Продюсер заявил, что Монеточка закрыла для себя путь для работы в России, позволив себе выкрикнуть оппозиционные лозунги. Он уверен, что все творчество Гырдымовой было направлено на русскоязычную публику, а за границей ей будет нечем заниматься — по его мнению, ей останется лишь выступать в ресторанах и «перепевать каверы».

В начале января в Сети появилось видео, на котором певец Валерий Меладзе шепотом отвечает на проукраинский лозунг по просьбе фаната. Ответ не ясно слышен, поскольку артист убрал микрофон в сторону, но фанат похвалил его и назвал «красавчиком». Меладзе затем заявил в соцсетях, что «никого не хочет и не может ненавидеть».

Похожий поступок ранее совершил российский комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), произнесший проукраинский лозунг во время концерта в Дубае. Перед репликой артист объяснял со сцены, что его попросили быть нейтральным, но он уже не может. После его слов аудитория устроила овацию.