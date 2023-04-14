Продюсер призвал очистить Сеть от антироссийских песен Продюсер Цыганов призвал очистить Сеть от антироссийских песен

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вадим Цыганов

Песни уехавших из России исполнителей, которые продолжают критиковать СВО и поддерживать киевский режим, до сих пор можно найти на любой интернет-платформе. В связи с этим, как заявил в беседе с «Народными Новостями» продюсер Вадим Цыганов, необходимо создать специальную комиссию по очистке Сети от антироссийской культуры.

Нужно создать специальную платформу, схожую по мощности и интересам с YouTube. Это был бы настоящий патриотизм. Там можно было бы публиковать только то, что связано с русской культурой. Там прослеживалась бы национальная идея, которая объединяет все наши территории. А вот все антирусское действительно нужно вычищать, — высказал мнение Цыганов.

По его мнению, в этих целях в стране нужно создать специальную комиссию, во главе которой должны находиться настоящие патриоты, занимающиеся не самопиаром, а российской культурой. Продюсер подчеркнул, что в вопросе изъятия антироссийского материала из интернета важно общественное понимание необходимости возвращения к традиционным российским ценностям: вере, любви к Родине и уважении памяти предков.

Ранее председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал запретить въезд в Россию юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также проверить комика и его жену — певицу Аллу Пугачеву — на предмет неуплаты налогов.