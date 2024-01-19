Продюсер призвал дать второй шанс некоторым уехавшим из-за СВО артистам Продюсер Рудченко призвал дать шанс не критиковавшим СВО уехавшим артистам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые покинувшие Россию артисты заслуживают второго шанса, заявил NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, речь о тех звездах, которые не высказывались в негативном ключе об СВО. Как считает Рудченко, у таких деятелей культуры могли быть разные причины отъезда за границу, возможно, они испугались за свою жизнь и близких.

Те, кто уехали в порыве, не в понимании, не успели запятнать свою историю, высказаться по поводу происходящего, не плевали на граждан и страну, которые выдерживали нейтральную позицию, почему бы им не вернуться. Нужно дать второй шанс. Может быть, боялись, не было понимания, что и как. Просто испугались за свою жизнь, жизнь родных и близких, — сказал Рудченко.

По мнению продюсера, нужно работать с теми артистами, которые никуда не убегали, в любой ситуации остаются со своим народом и страной. Им, как полагает Рудченко, нужно давать привилегии: лучшие роли в фильмах, театрах, публичную поддержку.

Те, кто показали свое истинное лицо и отношение к нашей власти, народу, их нужно убирать из списков топов. Здесь уже надо, чтобы работали следственные органы. Никаких первых ролей и привилегий, — заявил Рудченко.

Ранее продюсер Леонид Ярмольник заявил, что решение покинуть РФ после начала СВО артисты принимали в эмоциональном порыве. Он допустил, что уехавшие за границу деятели культуры вернутся домой. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова, в России есть талантливые люди и покинувшие страну после начала СВО на Украине артисты таковыми не являлись.