Пригожин предложил новый формат празднования Нового года Продюсер Пригожин: праздновать Новый год следует более деликатно и без «всяких пёстростей»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин предложил изменить формат празднования Нового года в России, передает URA.RU. По его словам, в этом году этот праздник следует сделать более семейным, деликатным и без «всяких пёстростей».

Есть дети, есть люди разных поколений, а семьям, которые отправили своих детей, мужей, и так, тяжело. Понятно, что им тоже нужно за что-то поднять бокал. Есть определенные привычные вещи. Может быть, какой-то другой формат сделать, поменять существующий. Сделать деликатный формат. Семейный, полусентиментальный, без всяких пёстростей, — сказал Пригожин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос, поддерживают ли россияне отказ от новогодних мероприятий в 2022 году. Среди вариантов, которые он предложил пользователям Сети, значатся полный отказ от всех мероприятий, частичные ограничения и празднование в прежнем режиме. Большинство людей проголосовали за второй вариант.

По данным опроса ВЦИОМа, 74% россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий в 2022 году. Каждый второй респондент объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии.