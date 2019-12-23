https://static.news.ru/photo/07070e38-258b-11ea-9621-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин выступил с критикой в адрес российских артистов. По его словам, они «кусают руку, которая их кормит».

Причиной заявления стали слова певицы Наргиз Закировой, которая негативно высказалась в адрес России. Исполнительница рассказала об убеждённости своих детей в том, что в стране ходят медведи по улицам. Продюсер считает, что Наргиз не единственная, кто позволяет себе подобное.

Если вы кушаете в этой стране, если вы зарабатываете в ней, уважайте вы её. Живите вы где хотите. Но вы обязаны уважать страну, в которой вы зарабатываете. Нельзя плевать в колодец, из которого вы пьёте, — цитирует «Царьград» Пригожина.

Ранее NEWS.ru сообщал об угрозах Иосифу Пригожину со стороны отца Жанны и Натальи Фриске. Последний угрожал прийти с винтовкой в дом продюсера.