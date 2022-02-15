Продюсер Пригожин назвал Евровидение «фрик-шоу»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что музыкальный конкурс Евровидение со временем стал политическим. По его мнению, шоу «больше про мусор», так как музыкальной ценности в нём нет, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Я на протяжении многих лет говорил, что нам не нужно участвовать в этом шлаковом конкурсе. Это давно превратилось в политику. Это больше про мусор, музыкальных ценностей в этом проекте нет. Раньше этот конкурс был ценен, а сегодня в эпоху современных технологий это потеряло свою актуальность. Эта мини-музыкальная олимпиада давно превратилась во фрик-шоу, где побеждают не люди, которые имеют отношение к музыке, а кто ярче повыпендривается, — высказался Пригожин.

Он также удивился слухам о том, что Россию на Евровидении будет представлять Клава Кока. Пригожин назвал её «хорошей девочкой», при этом уточнив, что сама певица впервые слышит об этой информации. При этом он подчеркнул, что Кока — хороший кандидат.

Ранее Пригожин заявил NEWS.ru об угрозе отмены международного конкурса «Евровидение» в 2022 году, который должен состояться в мае в Италии. По его мнению, «Евровидения может и не быть». Иосиф Пригожин не исключил такого развития событий «в случае провокации со стороны западных товарищей», так как «мы находимся на пороге третьей мировой войны».