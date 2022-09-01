Продюсер предположил, кому Пугачева хочет «набить морду» Продюсер Рудченко предположил, кому Пугачева хотела бы «набить морду»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Музыкальное сообщество старалось очень аккуратно высказываться в адрес примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой из-за уважения к ее таланту и творчеству, однако некоторые журналисты позволяли себе лишнего и ярко сыграли на ее отъезде из России, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Он напомнил, что о Пугачевой часто нелестно высказывался журналист Михаил Шахназаров. По мнению продюсера, возможно, именно ему Пугачева хотела бы «набить морду».

Насколько я знаю, музыкальное сообщество, продюсеры, критики старались очень аккуратно высказываться в адрес Пугачевой из-за уважения к ее таланту и творчеству, сколько лет она на нашей эстраде, сколько сделала в мировом масштабе для российского шоу-бизнеса. А вот некоторые журналисты, например Шахназаров, много себе позволяли и играли очень ярко на этой ситуации, — полагает Рудченко.

Продюсер отметил, что, находясь за границей, Пугачева старалась никак не комментировать высказывания в ее адрес. Рудченко напомнил о документальном фильме, который якобы должен был выйти в эфире Первого канала, а также о нелицеприятной надписи на телецентре Останкино.

Я думаю, она сидела за границей и кусала локти, просто держала себя в руках, чтобы не развивать эту ситуацию. В ней накопилось, — подытожил Рудченко.

1 сентября Пугачева отвела своих детей-близнецов Гарри и Лизу на линейку в Первую Московскую гимназию при МГУ имени Михаила Ломоносова. Отвечая на вопрос журналиста, что певица первым делом хотела сделать после возвращения в Москву, Пугачева ответила, что «набить морду одному человеку». Она не назвала его имя.