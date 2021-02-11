Продюсер рассказала о романе Полины Гагариной с женатым хоккеистом

Личная жизнь певицы Полины Гагариной после её развода со вторым мужем Дмитрием Исхаковым стала постоянным предметом для обсуждения поклонников и представителей СМИ. Артистке приписывали роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. По другим данным, звезда имеет романтические отношения с бывшим хоккеистом Андреем Мухачёвым, который при этом состоит в браке.
Сама Гагарина свою личную жизнь не комментирует. Она молчала о деталях развода с Исхаковым и не распространяется о новом романе. О возможных отношениях 33-летней певицы с экс-хоккеистом рассказала продюсер Олеся Сазыкина. Спортсмен является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса». Уйдя из спорта, он занялся бизнесом. Среди прочего, Мухачёв работает концертным директором Гагариной.
Сазыкина
С Андрюшей она давно уже очень близка. Так что неудивительно, что из ревности бывший муж Полины не отпускал дочь за границу, — отметила продюсер.
По словам Сазыкиной, именно Мухачёв сопровождал Гагарину на отдыхе на Мальдивах.
Я ради любопытства зашла в Instagram Мухачёва и обнаружила, что он как раз отдыхал там в одно время с Гагариной и выкладывал фотки из того же самого места. Правда, с ним находилась его жена, с которой у него двое детей. Но жене всегда можно было наплести, что им нужно ненадолго отлучиться, — поведала продюсер.
Как передавал NEWS.ru, ранее Гагарина рассказала, что имеет редкую фобию — боязнь больших памятников.