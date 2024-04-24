Продюсер озвучил новый гонорар МакSим после возвращения на сцену Продюсер Дворцов: певица МакSим может снизить гонорар на 300 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МакSим (Марина Абросимова)

Российский продюсер Сергей Дворцов в разговоре с изданием «Страсти» заявил, что певица МакSим (Марина Абросимова) может снизить гонорар за свое выступление на 300 тысяч рублей после перерыва в карьере. Дворцов анонсировал возвращение артистки на сцену после «творческой паузы» и пообещал, что оно будет «фееричным».

У нее будет серия концертов, гастроли по РФ. Я надеюсь, она выдержит все эти моменты. Гонорары, думаю, останутся прежними. Возможно, она пойдет на уступки и скинет 100, 200, 300 тысяч. Не более. Публика ее очень ждет и любит, несмотря на все ситуации. Марину все поддерживают: наши коллеги и я в том числе. Я ее очень люблю и уважаю. Она и артистка, и человек замечательный, безумно талантливый, — отметил продюсер.

Ранее сообщалось о райдере МакSим, в котором певица требовала диван в гримерке, сырную и фруктовые тарелки для музыкантов и горячий чай. Гонорар артистки в 2023 году составлял 4,5 млн рублей.

До этого МакSим возмутилась дорогостоящим подарком от поклонника. Она призналась, что получила от анонима букет цветов, торт и драгоценности с бриллиантами.Певица подчеркнула, что такого рода подарки обычно делают близкие люди. По ее словам, она и раньше получала в подарок драгоценности, однако не носила их, а отправляла на благотворительность.