Продюсер описал дальнейшую судьбу Губина после возвращения на сцену Продюсер Рудченко: Губин не вернется к активной творческой деятельности

Фото: Кузьмина Татьяна/Фотохроника ТАСС

Андрей Губин

Певец Андрей Губин вряд ли вернется к активной творческой деятельности, поделился мнением с NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. Так он отреагировал на новость о том, что артист выступит на фестивале «Новая волна» в Сочи. По словам эксперта, Губин не может гастролировать по России, так как, вероятно, все еще страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица.

Я не думаю, что после концерта в Сочи Губин начнет активную творческую деятельность, в частности гастрольную. Все зависит от состояния его здоровья. Насколько я понимаю, Губин продолжает страдать от недуга и все хуже себя чувствует. Мне кажется этой новостью организаторы хотели привлечь внимание к концерту, а также выказать дань уважения Андрею Губину как талантливому композитору и исполнителю, — рассказал Рудченко.

Продюсера также удивило, что ведущим на фестивале в Сочи станет певец Александр Ревва. По его словам, шоумен высказывает весьма неоднозначную позицию в отношении СВО.

Достаточно странно, что в концерте участвует Александр Ревва, который высказывает весьма неоднозначную позицию в отношении СВО. Потребительское такое отношение. И все-таки он не уходит с топовых каналов и сборных концертов, — заключил Рудченко.

Ранее стало известно, что Губин вернется на сцену впервые за 19 лет. По данным СМИ, артист выйдет на сцену 23 августа в Сочи на фестивале «Новая волна», где пройдет его творческий вечер. Предварительно, сам Губин согласен спеть минимум один хит.