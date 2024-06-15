Продюсер одним словом ответил на планы Slimus и Гуфа спеть в России Продюсер Рудченко назвал гастарбайтерами желающих спеть в России Slimus и Гуфа

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Гуф (Алексей Долматов)

Желание рэперов Гуфа (Алексея Долматова) и Slimus (Вадима Мотылева) дать серию концертов в России является позицией гастарбайтеров, поделился мнением с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, такие исполнители потребительски относятся к слушателям и выступают везде, где им могут дать деньги.

Элементарная позиция гастарбайтеров. Для них действует шаблонное правило — деньги не пахнут, почему бы не заработать, если платят. Не важно, кто платит, главное, что дают. Потребительское отношение. Такие исполнители не имеют гражданской позиции. Им все равно, кто на их концерты придет. Главное, чтобы принесли деньги, — заявил он.

Рудченко поприветствовал инициативу общественников, которые призвали отменить концерты Гуфа и Slimus в России. По его словам, обществу следует продолжать «очищаться от подобных элементов» и дать дорогу «достойным» исполнителям, которые будут «творить культуру».

А таких гастарбайтеров, которые откатали пять концертов, получили деньги и уехали, а потом продолжили плевать в души наших людей... Прежде всего самим людям нужно задуматься и голосовать рублем — не ходить на концерты, бойкотировать, — призвал он.

Движение «Ветераны России» ранее направило в МВД заявление о проверке клипов и песен Гуфа и Slimus на пропаганду наркотиков. Общественники также обратились к властям регионов с просьбой запретить все их выступления.

Глава движения Сергей Зайцев в разговоре с NEWS.ru объяснил, что в России не стоит выступать тем, кто пропагандирует в песнях наркотики и критикует СВО. Он отметил, что на Мотылева организация составляла жалобы еще в 2020-м после выхода совместного клипа с исполнителем Иваном Особовым, где «священники выставлены распутниками». Зайцев добавил, что творчество подобных исполнителей не является культурным достоянием РФ.