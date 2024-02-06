Продюсер оценил карьерные перспективы сильно «подешевевшего» Киркорова Продюсер Рудченко: «голая» вечеринка Ивлеевой не повлияет на карьеру Киркорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

«Голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой повлияла на репутацию Филиппа Киркорова, но еще рано говорить о закате карьеры певца, предположил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его мнению, когда спадет реакция общественников и населения, все снова будут говорить о Киркорове как об артисте. Продюсер напомнил, что на российской эстраде хватает людей, которые ведут себя неподобающим образом, но при этом обвала их популярности нет.

Человек ведет себя определенным образом и публично оступился, но у нас до этого были Шура и Борис Моисеев. Эстрада не то чтобы их терпела, это было определенной необычностью на сцене, чтобы не было одинаковых форматов. Сейчас «голая» вечеринка бьет очень остро, учитывая реакцию общественников и населения. Оголенные нервы. Личное поведение понятно, у нас тоже много на эстраде таких имен, которые ведут себя неподобающим образом, и такого обвала на них нет, — сказал Рудченко.

Продюсер уверен, что, говоря о поп-короле, не нужно забывать о его таланте и творчестве. По его словам, история с вечеринкой имеет определенный резонанс, но в ближайшем будущем все будут говорить о Киркорове как об артисте, нежели о его индивидуальных чертах и личных качествах.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Киркоров снизил сумму гонорара за частное выступление на 4,5 млн рублей после «голой» вечеринки. По данным канала, менеджмент народного артиста РФ вынужден был уменьшить стоимость выступления из-за резкого падения спроса на концерты знаменитости. Mash сообщает, что в первую очередь речь идет о частных мероприятиях. По данным канала, сначала заказчику озвучивают сумму в $150 тысяч, после чего говорят, что у них есть «специальное предложение» со скидкой до $100 тысяч.