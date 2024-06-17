Продюсер объяснил, зачем Потехин дает концерты с «клоном» Сергея Жукова Продюсер Рудченко: Потехину пришлось взять в группу двойника Сергея Жукова

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Алексей Потехин

Россияне не проявили особого интереса к Алексею Потехину как к сольному артисту, поэтому он снова решил играть в группе, поделился мнением с NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его словам, Потехину также пришлось выступать в дуэте с певцом, очень похожим на его бывшего напарника по группе «Руки Вверх!» Сергея Жукова.

Долгое время Алексей Потехин пытался собрать группу, так как россияне не проявляли особо интереса к нему как сольному артисту. Не было такого ажиотажа, как он ожидал, и в итоге певец все-таки собрал группу, похожую на «Руки Вверх!». Ему даже пришлось взять похожего на Жукова артиста, потому что в коллективе «Руки Вверх!» лицом номер один был Сергей Жуков. Все-таки Потехин был клавишником, он не пел. И поэтому сейчас Жуков получает основной доход, — рассказал Рудченко.

Ранее Telegram-канала SHOT сообщил, что экс-участник группы «Руки Вверх!» Потехин взял в дуэт похожего на Жукова вокалиста и теперь гастролирует по России и странам СНГ. По некоторым данным, райдер артистов включает бутерброды и фрукты, вино, мартини и коньяк, гонорар составляет 1 млн рублей.

Жуков ранее рассказал, что гораздо лучше понять его и историю развития его группы можно будет, посмотрев фильм «Руки Вверх!», который выйдет на широкий экран 10 октября. Он признался, что немного опасается за кресла в кинотеатрах, так как на пробных показах люди танцевали.