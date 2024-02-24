Продюсер объяснил, зачем Хованский пришел на концерт Моргенштерна Продюсер Рудченко: Хованский пришел на концерт Моргенштерна ради внимания

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Моргенштерн

Блогер Юрий Хованский пришел на концерт Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Сербии из-за желания привлечь внимание к своей персоне, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. При этом он отметил, что российскому народу уже неинтересно наблюдать за названными знаменитостями.

Это определенный способ привлечь внимание к своим персонам. Поэтому всевозможные такие моменты устраиваются. Но сейчас, мне кажется, уже малоинтересно наблюдать за этими персонами, что они там творят, это их личное дело. Мне кажется, для российского народа, для публики в России уже малоинтересно, чем они занимаются за границей, это их местные развлекухи, — отметил Рудченко.

Продюсер отметил, что и Хованский, и Моргенштерн выиграют в этой ситуации. По его словам, в любом случае будет создан инфоповод, что привлечет внимание к их персонам.

Не важно, какой пиар — черный или обычный. Им обоим этот повод необходим, — добавил эксперт.

Ранее в Сети появился видеоролик, сделанный во время концерта рэпера в Сербии. Перед началом выступления на сцену взобрался Юрий Хованский и обратился к зрителям, употребив нецензурные слова. В ответ Моргенштерн набросился на него с кулаками.