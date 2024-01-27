Продюсер объяснил, почему уехавшим из РФ артистам придется начинать с нуля Продюсер Рудченко: уехавшие артисты потеряют 80% дохода и начнут все с нуля

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Моргенштерн

Уехавшие из России артисты потеряют до 80% дохода, им нужно будет начинать с нуля, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, им будет непросто пробиться за рубежом, поскольку там есть свои звезды.

Абсолютно с чистого листа придется начинать жизнь Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и ему подобным. Конечно, первое время будут жить на сбережения, но их надолго не хватит, — считает Рудченко.

По его словам, сейчас российские стриминги закроют перечисление денег на Запад, за счет которых эти артисты монетизировали свое творчество. Эксперт уверен, что из-за этого они потеряют до 80% своего дохода.

Накопленного хватит на какое-то время, дальше придется круто крутиться, начинать с нуля, учитывая менталитет чужой страны. Там свои звезды, свои артисты, индустрия развивается немного по-другому, — отметил эксперт.

Ранее Рудченко высказал мнение, что Алишер Моргенштерн после изгнания из Объединенных Арабских Эмиратов может последовать примеру актера Алексея Панина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и попытаться обосноваться в США. Он исключил Европу как возможный вариант, отметив, что там активно развивается русофобия.