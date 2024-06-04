Продюсер объяснил, почему на ТВ не звучат народные песни Продюсер Бабичев: народная музыка не пользуется популярностью в шоу-бизнесе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная музыка редко звучит на российском телевидении, так как не пользуется популярностью в шоу-бизнесе, считает продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что народный жанр не будет востребован в «чистом» виде, но аранжировки могут хорошо продаваться.

Если говорить про народную музыку как явление в шоу-бизнесе, то она вряд ли будет очень востребована в «чистом виде». Здесь будет интереснее посмотреть на совмещение нескольких жанров, как некий синтез. Песни народного жанра в новой аранжировке можно сделать очень вкусными и хорошо продаваемыми, — пояснил продюсер.

По словам эксперта, для этого необходимо, чтобы вместе работали и собиратели фольклора, и люди, разбирающиеся в современных трендах. При этом Бабичев подчеркнул, что народная музыка даже без волны патриотизма остается востребованной.

Есть госконтракты, госзаказы на различные мероприятия, например, День города. В концертных программах не обходится без того или иного номера, который подчеркнул бы всю многогранность нашей культуры. Народный жанр активно поддерживается государством, соответственно, он будет популярным и востребованным, а также высокооплачиваем, — добавил продюсер.

Бабичев ранее рассказал, что главным достижением певицы Надежды Кадышевой является превращение народной музыки в форматную. Он отметил, что в нулевые и 1990-е ее хиты находились в «жесткой ротации» на радиостанциях.