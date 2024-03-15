Продюсер объяснил, почему Киркоров называл Леонтьева своим учителем Продюсер Лавров: Киркоров называл Леонтьева учителем, ибо он привез в страну шоу

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев первый в России начал устраивать на сцене шоу с использованием лазера, профессионального балета и необычных, эпатажных сценических костюмов, именно поэтому Филипп Киркоров называл его своим учителем, рассказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он также добавил, что Леонтьев отвечал запросу аудитории на нечто новое и динамичное.

Леонтьев первый, кто в нашей стране стал использовать лазерное шоу. Он первый начал устраивать шоу с балетом, когда его поднимали на руках, то есть он был и поющий, и танцующий. У него были потрясающие смелые костюмы. Леонтьев — первый, кто стал делать праздник на сцене и не случайно Филипп Киркоров называл его своим учителем, — сказал Лавров.

Продюсер добавил, что одной из причин успеха Леонтьева была его сумасшедшая энергетика, к тому времени публика устала от статичных и консервативных артистов, таких, как Иосиф Кобзон, и хотела чего-то свежего, динамичного, западного. По словам Лаврова, Леонтьев отвечал всем этим запросам зрителей.

19 марта Леонтьеву исполняется 75 лет. Артист стал популярен в 80-е годы с песней «Полет на дельтоплане», но по-настоящему известным и любимым у российских зрителей его сделала песня «Казанова», вышедшая в 1993 году. Валерий Леонтьев уже много лет не выступает на большой сцене.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев выдвинул условия, при которых он вернется к концертной деятельности на большой сцене. Одним из них по информации канала является завершение специальной военной операции. Mash пишет, артист принял решение, что если он начнет выступать, то это будет только в России.