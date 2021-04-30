Продюсер НТВ нашёл оправдание истерике Азизы на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/42056d1a-aba2-11eb-befa-96000091f725_660.jpg Фото: aziza_info/instagram.com

Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн рассказал о том, что со всеми звёздами шоу «Маска» было приятно работать и никто не капризничал. Также он отметил, что никаких безумных райдеров ни у кого не было.

Таких прям капризов не было. Кто-то видел реакцию Азизы, например. Но это не каприз, это просто человек так пережил этот момент, — объяснил он поведение звезды во время самого скандального выпуска передачи.

Он также рассказал во время передачи «Звёзды сошлись», что всем участникам было нелегко из-за костюмов, у кого-то они были тяжелее, у кого-то легче, кому-то сложнее было дышать. Вайнштейн вспомнил и о Неваляшке, в которой скрывался Стас Пьеха. Часто герои выбегали быстрее за кулисы, потому что задыхались и пытались глотнуть кислорода.

По словам Вайнштейна, за всю историю передачи никто из артистов не платил никаких штрафов. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос ведущего «о системе штрафов, о которой уже ходят легенды».

Ранее NEWS.ru писал, что в воскресенье, 2 мая, прошёл финал шоу на НТВ. Азербайджанский певец Джони стал победителем. 25-летний артист скрывался в костюме Крокодила.

7 марта певицу Азизу решили рассекретить. Она пряталась в костюме Пингвина, но это стало сюрпризом для жюри, потому что её даже гипотетически не было в списке возможных артистов. После того как жюри попросило певицу снять маску, в зале повисла тишина, а сама артистка выразила крайнее недовольство тем, что именно её решили рассекретить и теперь она не сможет побороться за выход в финал.

В итоге Азиза так расстроилась, что психанула и покинула сцену в слезах, проигнорировав правила шоу, по которым должна была исполнить финальную песню. Зрителей очень взмутило поведение певицы. Они назвали концовку «просто ужасной» из-за её реакции и эгоизма. В соцсетях они признались, что Азиза испортила всем настроение.