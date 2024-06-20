Продюсер раскрыл, сколько артисты зарабатывают летом Продюсер Лавров: летом за один концерт звезды получают меньше 1 млн рублей

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Летом за один концерт на отечественных курортах артисты получают на руки по 600–700 тысяч рублей, рассказал NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. Он добавил, что летние заработки звезд несравнимы с теми деньгами, которые они получают на новогодних корпоративах, и призвал им не завидовать.

Аренда зала — это огромная часть расходов. КЗ «Фестивальный» в Сочи сейчас стоит полмиллиона рублей. Надо дать рекламу — поставить билборды, повесить растяжку, дать анонсы на радио — это уже под миллион. В «Фестивальном» нет ни звука, ни света и технический райдер стоит от 300 до 500 тысяч рублей. Надо купить авиабилеты до Сочи и обратно, это минимум 20 тысяч рублей на человека, в коллективах у артистов по 10–15 человек, то есть это 400 тысяч рублей. Нужно заплатить за гостиницу, обеды, аренду автомобиля для артиста и автобуса для группы. Процент кассирам от сборов составляет 10–15%, — сказал Лавров.

По словам концертного директора, при средней цене за билет в 3,5–4 тысячи рублей общий сбор от одного концерта звезды составляет примерно 3 млн рублей, на руки же артисты получают в лучшем случае по миллиону рублей.

А ведь еще свои три копейки должен получить организатор, и получается, что многие работают за 600–700 тысяч рублей. Многие работают только для того, чтобы прокормить своих музыкантов летом. Там небольшие деньги, так что пусть народ не завидует и живет спокойно, — отметил промоутер Лавров.

По словам Сергея Лаврова, летние заработки звезд в курортных городах несравнимы с зимними на новогодних корпоративах и выступлениями на открытых площадках в Дни города и в праздники. По его словам, за корпоративы звезды первой величины получают €50–60 тысяч, за концерты на Дне города — €100 тысяч. По сравнению с этим летний чес — крохи.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что этим летом не будет выступать с сольными концертами в городах на юге России. По словам знаменитости, он «заколебался» гастролировать, поэтому уже полгода никуда не ездит. В разговоре с MK.RU артист объяснил, что концертов не будет в том числе потому, что в ближайшие месяцы он примет участие в съемках комедии, где сыграет одну из главных ролей.