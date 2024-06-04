Продюсер назвал самых богатых звезд российского шоу-бизнеса Продюсер Рудченко: богатейшими певцами России являются блогеры

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Самыми богатыми певцами на российской эстраде являются блогеры, считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что они монетизируют свое творчество благодаря контенту в социальных сетях и работе с рекламодателями.

Гонорары звезд из молодежной среды, которые также являются и блогерами, ничуть не меньше, а порой и больше. При этом они еще и монетизируют свое творчество благодаря контенту в соцсетях, работают с рекламодателями. И вот там оседает большая часть денег, — пояснил Рудченко.

Он отметил, что не согласен с мнением певца Прохора Шаляпина, который до этого назвал богатейшими артистами российского шоу-бизнеса певиц Надежду Бабкину и Надежду Кадышеву. Как уточнил эксперт, исполнительницы народных песен вряд ли могут быть самыми высокооплачиваемыми артистами в современном мире. Он также напомнил, что у Бабкиной есть свой театр, но он ей не принадлежит.

Продюсер Евгений Бабичев ранее заявил, что у Бабкиной дела идут лучше, чем у Кадышевой. Он подчеркнул, что Кадышевой приходится отменять многие концерты из-за проблем со здоровьем. Кроме того, по его словам, артистка никогда не задирала ценник на свои выступления.