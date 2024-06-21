Продюсер раскрыл причину отказа «заколебавшегося» Киркорова от концертов Продюсер Дзюник заявил, что Киркоров отменил гастроли из-за скандала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Музыкальный продюсер и экс концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник сообщил Teleprogramma.pro, что певец Филипп Киркоров отказался от концертов из-за скандала. Он усомнился в том, что артист устал и временно не хочет выходить на сцену.

Дзюник считает, что организаторы могли отказаться заниматься подготовкой концертов Киркорова из-за скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

Без гастролей, внимания публики, без зрителя он просто жить не может. Поэтому то, что он так сказал, это, наверное, для прессы, — отметил продюсер.

При этом он не исключил, что билеты на шоу Киркорова могут продаваться плохо.

Ранее Киркоров заявил, что нынешним летом не будет выступать с сольными концертами на юге России. По его словам, он «заколебался» гастролировать, поэтому почти полгода никуда не ездит. Артист объяснил, что концертов не будет в том числе потому, что в ближайшие месяцы он примет участие в съемках комедии, где сыграет одну из главных ролей.

До этого артист признался, что периодически думает о смерти. Киркоров добавил, что пытается избавляться от этих мыслей, потому что «уныние — это смертный грех». Певец отметил, что сам выступает в роли собственного психотерапевта, успокаивая себя беседами о детях и отце, однако периодически его «накрывает».