Продюсер назвал потенциальных звезд 2024 года Продюсер Рудченко: открытиями 2024 года могут стать артисты Mary Gu и Amirchik

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Mary Gu

Молодые артисты Mary Gu, Amirchik, A.V.G могут стать открытиями 2024 года, выразил мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, у этих исполнителей есть потенциал.

Мне кажется, каждый из них обладает потенциалом. Если брать женщин, заходят очень хорошо песни и клипы Mary Gu. Ее композиции более-менее знают, она становится широко известной большой массе людей, — отметил собеседник.

Продюсер добавил, что хорошо себя проявил Amirchik, особенно на концерте в память солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, где он исполнил песню «Розовый вечер». Сейчас молодой артист активно ведет гастрольную деятельность, обратил внимание Рудченко.

A.V.G — новое влияние, а-ля кальянный рэп, то, что в народе заходит очень легко, без особого глубокого смысла, но легко ложится на слух и вызывает танцевальные ритмы. Его клипы уже играют на музыкальных телеканалах, — сказал критик.

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