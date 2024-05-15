Названо место, где звездам российской сцены лучше никогда не выступать Продюсер Рудченко: акустика метро не позволяет оценить вокал выступающих звезд

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

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Главной проблемой концертов российских звезд на станциях Московского метрополитена является акустика, рассказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, из-за этого у слушателей складываются ложные впечатления о вокальных способностях артистов.

Выступления артистов в акустически не подготовленных помещениях, в том числе на станциях Мосметро, не доносят до слушателя качество исполнения. У окружающих может сложиться ложное впечатление — якобы певец выступает плохо. В метро зритель может слышать не то качество, которое есть на нормальных концертах, не говоря уже про студийные записи. Может сложиться ложное впечатление: якобы музыканты и певцы практически не способы петь вживую, — считает Рудченко.

Он считает, что организаторы подобных шоу для масс обязаны предоставлять артистам лучшее оборудование. Кроме этого, по мнению Рудченко, такие помещения, как метрополитен, необходимо заранее готовить для концертов.

Ранее народный артист России Стас Михайлов выступил в Московском метрополитене по случаю 8 Марта. Концерт певца состоялся в аванзале станции «Курская». На публике Михайлов появился не в привычной фирменной рубашке, а в простой футболке с коротким рукавом. Он исполнил для пассажирок столичной подземки свои главные хиты, в том числе «Все для тебя», «Только ты» и «Без тебя».