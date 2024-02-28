Продюсер оценил, могут ли «отменить» Агутина Продюсер Лавров: Агутин с Варум ведут себя не вызывающе, поводов для «отмен» нет

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Дуэту артистов, Леониду Агутину и Анжелике Варум, ничто не угрожает, поводов для их «отмены» в России нет, предположил в разговоре с NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он пояснил, что музыканты ведут себя сдержанно, поэтому не вызывают раздражение у публики.

Я думаю, что еще всех начало раздражать то, что Кристина устроила танцы с мамой и с Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) на сцене. Здесь все напряглись: Орбакайте пляшет с иноагентом, а потом поехала здесь деньги зарабатывать. Агутин и Варум ведут себя спокойно, не вызывающе, — сказал Лавров.

Продюсер также отметил, что Агутин очень хороший музыкант, он входит в топ самых востребованных артистов, любим публикой и в его случае «артистичность перевешивает политичность», к тому же «он ничего такого и не говорит».

Агутин не высказывается на тему специальной военной операции на Украине, лишь один раз он отметил, что является патриотом. В марте 2022 года его жена Анжелика Варум опубликовала пост с осуждением СВО. Певица заявила, что мир «движется прямиком в ад», и призвала политиков сесть за стол переговоров. Она даже не появилась на концерте Агутина в Москве в честь его 55-летия. Музыкант объяснил это болезнью супруги и опроверг слухи о том, что она переехала на ПМЖ в США.

По информации «Комсомольской правды», супруги являются обладателями недвижимости в США более чем на 827 млн рублей. В Штатах живет их дочь, которая получила в 2020 году американское гражданство.

В марте Агутин отмечает 30-летие творческий деятельности. В 1994 году у него вышел дебютный альбом «Босоногий мальчик». У певца запланирован большой концерт в КЗ «Москва» и гастроли в разных городах.

До этого в январе были отменены концерты Кристины Орбакайте, от нее даже отказался концертный директор. В отличие от матери, певицы Аллы Пугачевой, артистка никогда не комментировала свое отношение к СВО, но молчание не спасло ее от «отмены».