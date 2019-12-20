https://static.news.ru/photo/cb76b40e-23d7-11ea-903c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: razin_andrei_lm/instagram.com

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал о большой симпатии к американскому актёру Брэду Питту.

Разин поздравил голливудскую звезду с прошедшим днём рождения, назвав его замечательным актёром и кинопродюсером.

Я всегда старался быть похожим на него, подражать ему и не скрывал этого, потому что действительно горжусь его красотой, его талантом, его мужеством, и самое главное, он очень порядочный человек, — отметил российский продюсер.

Ранее NEWS.ru писал, что Разин нашёл в Челябинске ведущего для «Ласкового мая», «Комбинации» и «Миража» и позвал его в Москву на работу. Ведущим стал участник «Битвы хоров» Максим Кобзов, которого Разин и увидел на этой передаче.