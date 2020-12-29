Продюсер «Ласкового мая» отыскал ещё одного «сына» Александра Васильева

https://static.news.ru/photo/ecf2afe4-49cd-11eb-8500-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: vk.com/andreyrazinlm

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал ещё одного возможного «сына» историка моды Александра Васильева.

Так, некоторое время назад рэп-исполнитель Моргенштерн назвал себя наследником известного шоумена. По словам Разина, он не считает, что Васильев и Моргенштерн являются родственниками.

Но я считаю, что настоящий сын Александра Васильева — Андрей. Он намного красивее и настоящая копия отца, — написал Разин в социальной сети.

На съёмках программы «Давай поженимся!» Васильев рассказал историю, как Моргенштерн появился на свет. По словам шоумена, зачатие произошло на рассвете. Из данного факта вытекает столь необычное имя музыканта.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Васильев подвергся жёсткой критике за участие в шоу «Давай поженимся!» вместе с Моргенштерном. Выпуск передачи историк моды анонсировал в Instagram.

Часть поклонников историка моды заявили, что появление эпатажного рэпера на Первом канале означает как минимум «уничтожение российской культуры».