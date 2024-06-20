Продюсер Кушанашвили раскрыл подробности госпитализации ведущего Продюсер Ладненко: Кушанашвили не поставили точный диагноз

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Продюсер блогера, журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили Виктор Ладненко в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что ведущего госпитализировали. Он подчеркнул, что Кушанашвили находится в реанимации. По словам продюсера, точный диагноз пока не ставили, но цирроз печени врачи не подтвердили.

Да, все подтверждаю. Он в реанимации. По текущему состоянию информации нет, но про цирроз печени не подтверждаю, врачи пока не ставили никаких точных диагнозов, — рассказал Ладненко.

Ранее появилась информация, что Кушанашвили госпитализирован в подмосковном Красногорске. Уточняется, что журналиста экстренно прооперировали. Источник сообщает, что 53-летний Кушанашвили обратился к врачам из-за болей в области живота. По предварительным данным, шоумену потребовалась дорогостоящая операция, сейчас журналист восстанавливается.

Телеведущий Михаил Гребенщиков позже рассказал, что его коллега Кушанашвили меньше недели назад чувствовал себя нормально. По его словам, они вместе были на мероприятии супруги блогера. Гребенщиков подчеркнул, что узнал о госпитализации коллеги от журналистов.

Telegram-канал Lomovka также сообщил, что народный артист России Николай Басков намерен оплатить лечение Кушанашвили. По данным канала, певец уже поручил помощникам выяснить все необходимые детали и уточнить необходимую сумму. Басков по возвращении в Москву передаст семье Кушанашвили средства на его лечение.